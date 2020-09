OM, Stade de Reims – Mercato : Marseille joue la montre pour Dia, trois concurrents se détachent

Voilà de longues semaines désormais que le nom de Bouulaye Dia revient du côté de l'OM. L'attaquant du Stade de Reims présente un profil jeune et polyvalent qui correspond aux souhaits marseillais. Seulement, il semble que le club phocéen hésite à se lancer franchement dans le dossier.

Dans des propos accordés à la chaîne Telefoot, l'agent du joueur Frédéric Guerra a dressé l'état des lieux. « L'OM, ça a été une piste un peu chaude, et puis elle refroidit. On ne sait pas. C'est peut-être en attente », a expliqué l'agent avec une pointe de fatalisme.

Nice est sur le coup, pas Rennes

En réalité, « trois clubs s'intéressent fortement » à Dia outre l'OM. « Il y a l'OGC Nice, c'est une piste intéressante. Et puis deux clubs anglais qui l'ont sur ses tablettes. Il y a Leicester et Brighton est le dernier club ».

Par ailleurs, Frédéric Guerra a révélé que deux approches allemandes n'ont pas fait long feu. « J'ai eu aussi deux clubs allemands qui se sont renseignés. Et puis plus rien. J'ai l'impression que ce Mercato est plus du renseignement que de l'avancée », a conclu l'agent.