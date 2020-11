OM, Stade de Reims – Mercato : une menace étrangère prête à jeter l'éponge pour Boulaye Dia ?

En quête d'un buteur cet hiver, l'Olympique de Marseille continue de suivre avec attention la situation de Boulaye Dia (24 ans, 8 buts en 9 matches de Ligue 1) cette saison au Stade de Reims. Disposant d'un bon de sortie en janvier et en fin de contrat en juin 2022, le Sénégalais intéresse aussi des clubs à l'étranger... Et plus précisément en Angleterre.

Newcastle ne paiera pas 15 M€ pour Dia

Depuis de longs mois, le nom de Newcastle circule notamment pour le natif d'Oyonnax mais, si l'on en croit le Northend Echo, il y a peu de chances que les Magpies frappent fort en janvier. Le propriétaire du club du Nord de l'Angleterre Mike Ashley a déjà prévenu son coach Steve Bruce : hors de questions de recruter à titre onéreux au milieu de la saison.

Mike Ashley aurait notamment mis son veto à une offre de 15 M€ pour Boulaye Dia. D'après le média britannique, la piste la plus probable irait vers une offre de prêt à Chelsea pour Olivier Giroud.