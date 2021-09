OM, Stade Rennais - Mercato : 17 M€ lâchés, un cadre du RC Lens n’a pas bronché !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Seko Fofana s’est fait un nom. Après avoir brillé en Italie, le robuste milieu de terrain 26 ans avait finalement fait le choix de rejoindre le RC Lens alors que son club de l’Udinese était en contacts avancés avec l’Atalanta Bergame... pensionnaire de Ligue des champions !

« Tout le monde n’a pas compris ce choix, mais avec ce qu’on a montré depuis l’an dernier, je suis fier des résultats, explique Fofana dans L’Équipe. J’ai longuement réfléchi, je m’imaginais ici et pas ailleurs. Je me suis vu dans le projet, j’étais persuadé qu’en travaillant ensemble, avec une bonne mentalité, on allait réussir à avoir de bons résultats. J’aime relever les défis impossibles, je ne le regrette pas. »

Et pourtant, bon nombre de clubs ont déjà frappé à sa porte. En plus donc de l’Atalanta Bergame, on apprend qu’Everton ou le Stade Rennais l’avaient dans le viseur dès l’été 2020 ! Cet été, c’est bel et bien l’OM qui est venu aux nouvelles avec une offre de 17 M€ ! « Mais international ivoirien n’a pas bougé une oreille, heureux du tournant donné à sa carrière et à sa vie », peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif.

La portada de @lequipe: si Messi juega tres temporadas en el PSG, llegará a los 110 millones de € netos en total. 30M€ netos en la primera y 40 en las dos siguientes. pic.twitter.com/xJwqORl1yN — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) September 17, 2021