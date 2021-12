OM, Stade Rennais - Mercato : du nouveau dans le dossier Sergio Gomez (ex-FC Barcelone)

Zapping But! Football Club

Il y a quelques jours, nous avons relayé l'information selon laquelle l'OM et le Stade Rennais suivaient de prêt le latéral gauche espagnol Sergio Gomez (21 ans), formé au FC Barcelone et qui fait aujourd'hui les beaux jours d'Anderlecht. Les Mauves l'ont recruté à Dortmund pour seulement 1,5 M€ et le joueur leur a rendu leur confiance avec un bilan de 5 buts et 6 passes décisives à presque mi-saison.

Forcément, ses performances XXL ont attiré l'œil de nombreux clubs, et pas seulement ceux de Marseille et Rennes. Ce soir, le quotidien espagnol AS annonce qu'Anderlecht n'a toutefois aucune intention de vendre son joueur, sous contrat jusqu'en 2025, cet hiver. Et que de toute façon, il réclamerait une indemnité largement supérieur au 1,5 M€ payé cet été. Enfin, le Sun annonce que Manchester United, l'Inter Milan, l'Ajax Amsterdam et Villarreal sont sur les rangs. Ça fait beaucoup… Surtout pour l'OM, qui a peu de moyens et où Pablo Longoria cherche davantage des joueurs expérimentés.

