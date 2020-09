OM, Stade Rennais – Mercato : Marseille prêt à relancer M'Baye Niang ?

A la fin du mois de juillet, André Villas-Boas enterrait la piste M'Baye Niang (Stade Rennais, 25 ans). « On a été contacté par son agent en février, car Andoni avait une bonne relation avec lui. J'ai fait savoir à l'entourage du joueur qu'on n'est pas sur lui, on n'a pas fait d'offre. On n'a ni les moyens ni l'intérêt pour le faire venir (…) Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la qualité, mais parce qu'on n'a pas les capacités et qu'on cherche un autre profil », déclarait alors le « Special Two » à la Provence. Des propos qui correspondait à la situation à l'instant t avec un OM sans le sou et un club rennais désireux de ne rien lâcher et attendant plus de 20 M€.

Depuis la donne a un peu évolué. Rassuré par André Villas-Boas et son « head of football » Pablo Longoria, Frank McCourt a un peu desserré les cordons de la bourse... Se déclarant même prêt à un petit investissement sur le poste d'attaquant. Dans le même temps, Niang – qui avait démarré la saison en Bretagne – a été écarté du dernier match des Rouge et Noir à Benfica (amical). En raison de son absence à l'entraînement selon Julien Stéphan. Mais ces derniers épisodes ont rouvert la boîte à fantasmes.

L'OM aurait renoncé le contact en douce

Si, à l'heure actuelle, l'Olympique de Marseille n'a pas les moyens de faire une offre et n'a toujours pas contacté Rennes en ce sens, le dossier pourrait revenir sur la table. Selon Le 10 Sport, des contacts ont récemment été renoué entre la direction phocéenne et l'entourage de M'Baye Niang avec la volonté de « tenter quelque chose » d'ici à la fin du Mercato le 5 octobre prochain.

Il ne serait pas impossible que l'OM tente une offre au rabais avec paiement différé ou cherche à obtenir un prêt avec option d'achat pour ne pas avoir à sortir les liquidités réclamées par le Stade Rennais. Pour rappel, le club breton a quand même déboursé 15 M€ pour racheter le contrat de Niang au Torino et ne le laissera sans doute pas filer pour des cacahuètes...