OM, Stade Rennais - Mercato : on en sait plus sur l'avenir de Ben Yedder

Outre l'affaire qui le concerne, sur le plan sportif, Wissam Ben Yedder pourrait quitter l'AS Monaco cet été. L'OM et le Stade Rennais sont intéressés par l'attaquant français. L'avenir de Ben Yedder était incertain, ce ne l'est désormais plus.

Son départ va dépendre des offres transmises

Wissam Ben Yedder est estimé à 15 millions d'euros, selon Transfermarkt. Une somme non négligeable pour l'OM et le Stade Rennais, sachant que l'attaquant a 32 ans. L'insider Mohamed Toubache-Ter révèle que Wissam Ben Yedder partirait si une offre concrète qui lui plaît arrivait. Dans le cas inverse, le capitaine de l'AS Monaco irait au bout de son contrat, qui se termine à l'été 2024. Son avenir dépendra également de l'enquête pour agression sexuelle et viol dont il fait l'objet...

Ben Yedder, c’est assez simple.



Soit y’a une offre concrète & qui lui plaît: il partira.



Sinon, il ira au bout de son contrat avec Monaco. #ASM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 17, 2023

