OM, Stade Rennais, OGC Nice - Mercato : un club fait le forcing pour Mandanda

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Steve Mandanda va-t-il quitter l’OM cet été après avoir passé une saison dans un rôle de doublure de Pau Lopez ? Même s’il a pu jouer 20 rencontres toutes compétitions confondues, le gardien de but de 37 ans ne serait pas satisfait de sa situation personnelle à Marseille. Un autre club de Ligue 1 souhaiterait en profiter.

Selon L’Équipe, le Stade Rennais ferait les yeux doux à Steve Mandanda pour tenter de le faire venir en Bretagne cet été. L’objectif de l’équipe de Bruno Génésion serait de faire du champion du monde 2018 le numéro 1 dans les cages de Rennes. L’entraîneur du Stade Rennais ne serait par ailleurs pas convaincu par Alfred Gomis et aimerait plutôt faire confiance à l’expérimenté du championnat de France Steve Mandanda. L'OGC Nice se serait également positionné dans ce dossier.

J-M Larqué : "Il y a clairement un gardien qui est meilleur que l'autre à l'OM, c'est Mandanda. Il ne doit pas partir de Marseille, car le club en a besoin et parce qu'il est meilleur que Pau Lopez. C'est pour cela que je pense qu'il ferait un mauvais choix en quittant l'OM." pic.twitter.com/xXJKoNKhau — BeFoot (@_BeFoot) June 13, 2022

Pour résumer Relégué à un rôle de numéro 2 à l'OM derrière l’Espagnol Pau Lopez une bonne partie de la saison dernière, Steve Mandanda (37 ans) ferait l’objet d’un grand intérêt du Stade Rennais, qui aimerait faire du Français son gardien titulaire.

Adrien Deschepper

Rédacteur