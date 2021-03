OM : supporters, médias ... Eyraud règle ses comptes et confirme avoir tenté un coup XXL au Mercato !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Sur le milieu du foot

«Le foot, et l’OM en particulier, c’est comme Game of Thrones ou Sons of Anarchy, en fait. Or, en matière de série, je préfère le code d’honneur des héros de Peaky Blinders (…) J’ai morflé, oui. Et j’ai beaucoup plus de cheveux blancs. Rien que ça, c’est très frappant (…) La passion débordante dans un club de foot peut vous amener à prendre des mauvaises décisions».

Sur la fronde qu'il suscitait

«La coalition qui est contre moi, je l’ai bien identifiée. Elle se compose d’abord de tous ceux qui rêvent de posséder l’OM ou de le diriger. Et puis, vous avez des salariés licenciés ou des anciens joueurs (…) Vous avez des ultras, aujourd’hui interdits de stade, qui ont commis des malversations, des prestataires écartés qui se répandent dans la presse locale. La Provence ? Ce journal a une responsabilité évidente dans le climat actuel, il a franchi la frontière de la diffamation et des injures publiques…»

Sur les prolongations difficiles d'Amavi et Thauvin

« Pour Jordan, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Je me souviens de ce qu’il a subi. Des moments très durs. Comme Flo d’ailleurs (…) Il a vécu des moments très durs et peut-être qu’un jour, il les racontera. Après, au-delà des cas individuels, on peut embrasser tous les jours le blason, la réalité, à la fin de la journée, c’est que c’est souvent une question d’argent. Donc, si dans le contexte actuel, des joueurs pensent que l’on va leur dérouler le tapis rouge et augmenter leur salaire de 50%, ils vont connaître des désillusions. Est-ce que je parle de Thauvin ? Ce qui est sûr, c’est que je pense qu’il y a des joueurs qui sont un peu dans un déni de réalité par rapport à ce que vit le football aujourd’hui. Quant à Flo, il a marqué l’histoire de l’OM. Il est un grand joueur et chacun doit respecter sa décision. »

Sur la rumeur Diego Costa (hiver 2020)

«Oui, ça a failli se faire. Andoni Zubizarreta a poussé les négociations assez loin. Diego Costa était prêt à consentir une baisse de salaire, mais cela n’a pas suffi».