OM - Mercato : le coup bas de Flamengo à Longoria pour Gerson

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Après plusieurs semaines de négociations, l’Olympique de Marseille et Flamengo sont tombés d’accord pour le transfert de Gerson. Même rien n’est encore officiel, le milieu de terrain brésilien a signé un contrat de cinq ans avec le club olympien. Le coût du transfert est estimé à 25 millions d’euros, plus 5 millions de bonus. Le club brésilien conserve également 25% à la revente pour l’ancien joueur de l’AS Roma et de la Fiorentina.

Le coup de Trafalgar de Flamengo

Lancer le diaporama

OM - Mercato : les pistes des Marseillais pour l'été 2021 +37

Gerson Credit Photo - Icon Sport

Mais durant les tractations, Flamengo a asséné un coup bas au président de l’OM, Pablo Longoria. En effet, selon les informations des médias brésiliens GloboEsporte et O Dia, les pistes du Real Madrid et de l'Atlético Madrid auraient été inventés par le champion du Brésil en titre pour faire monter les enchères…