OM : Longoria fait plusieurs annonces Mercato, Garcia déjà séduit par Gattuso

"Ulisses Garcia a été présenté aux médias ce jeudi. Pablo Longoria est d'abord revenu sur son arrivée. "C'était une priorité au début du mois de janvier de trouver un arrière gauche et c''est un latéral qu'on suivait depuis longtemps, a confié l'Espagnol. Marco Otero nous parlait tout le temps de lui, il l'avait connu à Zurich. Il a été très bon en Ligue des Champions avec les Young Boys cette saison. Avec le départ de Lodi, on cherchait un latéral technique. C'est un international, il a une mentalité et est habitué à jouer pour gagner."

"Le Vélodrome, c'est juste un rêve"

Le Suisse a ensuite fait part de ses ambitions. "Pour moi l'OM c'est un grand club, on le connait tous et c'est un plaisir de signer ici. Les joueurs sont gentils et cool, il m'ont bien accueilli. Le coach et le président m'ont bien intégré. Je connaissais déjà Rogerio Nyakossi. Je veux m'imposer en tant que joueur, je veux gagner des matchs, je suis dans le meilleur âge de ma carrière." Et à lui d'ajouter... "Physiquement, je suis dans ma meilleure forme physique. Avec notre coach, je découvre une nouvelle manière de m'entraîner qui me plait beaucoup. Je me réjouis juste. J'ai l'habitude des stades pleins de par mon expérience internationale. Le Vélodrome, c'est juste un rêve."

Longoria a évoqué le dossier Merlin

Par ailleurs, Pablo Longoria s'est exprimé sur le mercato hivernal et notamment le dossier du latéral gauche. "Je n'aime pas parler des joueurs sous contrat avec des autres clubs. La réalité est qu'on travaille en parallèle sur trois joueurs. Il y a eu des conversations entre clubs sur Quentin Merlin, mais je ne rentrerai pas dans les détails."

Le président olympien a également été interrogé sur un possible départ d'Ismaïla Sarr. "Il n'y a pas d'offres officielles, il y a beaucoup de rumeurs, des discussions informelles sans rien de concret pour l'instant. C'est un joueur pénalisé par le passage en 3-5-2 car c'est un ailier. Les discussions avec le joueur sont ouvertes, on est très contents de ses performances, on croit en lui. Mais les circonstances ne sont celles de son arrivée", a-t-il répondu.

