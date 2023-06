OM : un autre cador de Ligue 1 que le PSG lorgne Gallardo

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’Olympique de Marseille cherche son nouvel entraîneur depuis le départ d’Igor Tudor. Marcelo Gallardo est ciblé par le club olympien. Toutefois, sa venue s’annonce plus compliquée que ce qu’on pourrait penser. D’autres clubs, pense également à l’entraîneur argentin.

Monaco pense à Gallardo

Monaco qui vient aussi d’évincer son coach belge, Phillipe Clément, cherche son successeur. Les Monégasques pensent à l’argentin, pour s’assoir sur leur banc la saison prochaine. « L’OM ne serait pas le seul club à suivre Gallardo. Monaco aurait également un œil sur lui. », rapporte La Minute OM. Le dossier ne sera pas aisé pour le club du Rocher non plus : « Ceux qui connaissent bien Gallardo l’imaginent être très ambitieux et demandent beaucoup de recrues et de garanties. Le dossier semble être délicat et le silence, voire la prudence, sont de rigueur », poursuit le média olympien. Les deux clubs seront également concurrents sur le recrutement en plus de l’être sur le terrain.