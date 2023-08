OM : un dernier coup de Longoria en Ligue 1 pour boucler le Mercato en beauté ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

L’OM n’a pas encore bouclé son mercato dans le sens des arrivées. Comme déjà évoqué hier, Michael Murillo devrait débarquer sous peu d’Anderlecht pour renforcer le poste de latéral. Un défenseur central dont la cote monte en flèche en en Ligue 1 pourrait lui emboiter le pas d’ici au 31 août à minuit. Comme déjà dit ce week-end, le club phocéen discute avec le FC Lorient autour d’un échange entre Isaak Touré et Bamo Meïté. Pablo apprécie la révélation lorientaise de la seconde partie de saison passée, au point de vouloir ouvrir des négociations et d’inclure Touré dans la balance.

Tout est ouvert pour Meïté et Touré !

À Lorient, on affirme que Meïté, prolongé en mars jusqu’en 2026, n’est pas disponible sur le marché. Mais L’Équipe précise qu’il n’est pas exclu que les échanges directs entre les présidents Loïc Féry et Longoria ne débouchent sur une transaction, dont on ne connaît pas encore la nature. À ce jour, tout semblerait ouvert : un échange (avec indemnité ? ) ou deux transferts indépendants l’un de l’autre.

