OM : un Marseillais "dévasté" par les dernières heures du Mercato

Il est parfois de bon ton de refaire le match. Ou du moins l'histoire, notamment en toute fin de mercato. Comme vous le savez sans doute, les Reds de Liverpool ont agité les dernières heures du marché d'hiver en recherchant un défenseur central. Et pour cause, Matip, van Dijk et Gomez sont blessés, contraignant Jurgen Klopp, l'entraîneur du club anglais, à activer ses réseaux le dernier jour du marché.

Parmi les solutions, et comme vous le savez également, le défenseur central de l'OM, Duje Caleta-Car. Bien entendu intéressé par Liverpool, mais qui s'est vite rendu compte que son club, est notamment Pablo Longoria, ne le lâcherait pas faute de solutions de rechange. Et ce en dépit d'une offre estimée à plus de 20 millions d'euros.

Si l'on en croit le quotidien anglais, The Daily Mail, le joueur marseillais serait depuis "dévasté" par le fait d'être resté à Marseille. Car, fin de l'histoire, les Reds ont recruté deux autres éléments, Ben Davies (Preston North End) et Ozan Kabak (Schalke 04.)