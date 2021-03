OM : un nouveau renfort espagnol débarque pour Sampaoli !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Jorge Sampaoli peut avoir le sourire jusqu’aux oreilles. Nanti de deux victoires depuis son arrivée sur le banc de l’OM, le technicien argentin peut désormais compter sur un nouveau renfort arrivé dimanche à Marseille.

Selon La Provence, il s’agit d’Inigo Dominguez. Cet Espagnol de 42 ans, qui a collaboré avec ce m^me Sampaoli au Chili puis au FC Séville, va travailler aussi bien sur le terrain que dans l'analyse des matches et des adversaires.

Cinq adjoints pour Sampaoli

L’intéressé rejoint un staff déjà bien fourni avec Jorge Desio, Pablo Fernandez, Patricio d'Amico et Diogo Meschine, à qui on peut ajouter deux hommes du cru : Pancho Abardonado et Laurent Spinosi. Tout cet attelage devra confirmer la bonne forme du club phocéen dès samedi à Nice (17h) contre lors de la 30e journée de Ligue 1.