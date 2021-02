OM : un revenant pleinement dans la course pour l’après Villas-Boas ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Qui va succéder à André Villas-Boas sur le banc de l'OM ? Le suspense reste entier. Le favori se nomme Jorge Sampaoli, le sulfureux entraîneur argentin, présent lors de la dernière coupe du monde 2018 aux côtés de Lionel Messi. Le nom de Walter Mazzarri, l'Italien, est avancé en plan B par la Provence.

Mais une autre piste refait surface. Selon le spécialiste des transferts Nicolo Schira, journaliste italien très souvent bien informé, Ernesto Valverde serait en effet toujours dans la course, à la lutte avec Sampaoli. Une info assez surprenante dans la mesure où plusieurs sources avaient révélé que l'ancien coach du Barça avait refusé le poste il y a quelques jours. Selon Sport Mediaset, Walter Mazzarri, lui, est aussi ciblé par le Napoli et Aurelio De Laurentiis en cas de départ de Gennaro Gattuso.

