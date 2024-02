OM : un tour de passe-passe de Longoria ne passe pas en haut lieu

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L’OM s’est-il servi de la DNCG comme écran de fumée pour prétexter la non venue de Lorenz Assignon (Stade Rennais, 23 ans) et de Zeki Çelik (AS Rome, 26 ans) ? « Aux intermédiaires concernés, la direction marseillaise a évoqué le veto de l’instance, qui avait décidé d’un encadrement de la masse salariale en novembre, avance L’Équipe. Un coup de bluff pour éteindre les deux pistes ? Des sources le pensent. »

Toujours d’après le quotidien sportif, certains proches des dossiers Assignon et Çelik assurent que la DNCG a été réellement agacée. Le gendarme financier avait déjà mis en garde l’OM contre l’impossibilité des reports de salaire et n’aurait guère apprécié le montage avec le Genoa sur Vitinha et le tour de passe-passe sur le sujet Ruslan Malinovski.

Le Genoa dans le coup ?

Alors que le club phocéen avait annoncé un prêt avec option d’achat de 10 M€ pour l’Ukrainien, il l’a finalement vendu pour 7 M€. Cela a permis au club italien de supporter le salaire de Vitinha à 100 %. Et de faire monter des interrogations au sein de la DNCG...

MICHEL JAZY, une légende française



Voici la une du journal L'Equipe du vendredi 2 février 2024 ! pic.twitter.com/400bKNlBi5 — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 1, 2024

Podcast Men's Up Life