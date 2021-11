OM : une bévue rédhibitoire commise par Longoria au Mercato ?

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine?

L’OM va-t-il retrouver le chemin de la victoire à Clermont (20h45) ? Accrochés par le PSG dimanche dernier (0-0) puis par l’OGC Nice mercredi à Troyes (1-1), les hommes de Jorge Sampaoli doivent se relancer pour profiter de la défaite du RC Lens à Lyon (1-2). Problème : le manque de profondeur de banc semble devenir une limite dans la rotation du technicien argentin, confronté de surcroît à des recrues dont le profil pourrait ne pas permettre à l’OM d’aller voir plus haut.

Des recrues pas assez chevronnées ?

« Il faut rappeler d’où vient cet effectif, observe le journaliste de Winamax TV Walid Acherchour. Tous les joueurs que l’on cite, ce sont soit des joueurs cramés, à la relance comme Harit qui a plongé après deux-trois bons matchs, ou inconnus au bataillon comme Luis Henrique et De la Fuente. Ce sont des joueurs qui doivent s’acclimater à un nouveau championnat comme Gerson et Luan Peres. Ce sont des joueurs qui reviennent après l’échec d’un transfert comme Caleta-Car et Kamara. Il y a Milik qui revient de blessure… Je crois qu’on surestime l’effectif. Les trois seuls joueurs réguliers, ce sont Saliba, Guendouzi et Payet. Et même pour eux, il y avait des inconnues. Il faut resituer. »