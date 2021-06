OM : vente, rumeurs, mercato, McCourt et Longoria répondent à tout !

Zapping But! Football Club OM : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

C'est le site de RMC qui propose plusieurs extraits de cette réunion entre le propriétaire de l'OM, Frank McCourt, et les supporters. En premier lieu, l'Américain a une fois encore été très ferme sur sa volonté de s'inscrire dans la durée à Marseille. "J’en ai marre de le répéter, mais je le dis une dernière fois : l’OM n’est pas à vendre ! Toutes les rumeurs au sujet d’une vente ou d’une ouverture du capital sont des fake news. Nous avons l’argent qu’il faut et je suis là pour l’OM !".

A ensuite été évoqué le mercato estival. Et, on reprend les propos de RMC, le président Pablo Longoria sait très bien ce qu'il veut faire. "Pablo Longoria a fait les comptes en estimant que 14 joueurs de l’effectif professionnel qui a terminé la saison étaient sur le départ (ou en fin de prêt). Longoria ne les a pas cités, mais il s’agit des joueurs dont le départ est déjà acté (Pelé, Nagatomo, Rocchia, Thauvin, Khaoui, Ntcham, Cuisance, Germain, Sakaï), auxquels il faut ajouter deux joueurs dont le prêt est terminé, même si l’OM souhaite les conserver (Balerdi et Lirola)."

Les deux hommes ont assuré aux supporters marseillais qu'il y aurait "une belle équipe la saison prochaine". Longoria étant, toujours selon RMC, beaucoup plus optimiste dans le dossier Milik que dans celui de Lirola. Les prochains jours permettront d'en savoir plus.