OM : Zubizarreta lâche un indice sur l’avenir de Villas-Boas

Ce fut un crève-cœur qui a longtemps fait penser aux supporters de l’OM qu’André Villas-Boas allait boucler ses valises. Au début de l’été, un communiqué du club phocéen annonçait ainsi le départ d’Andoni Zubizarreta.

Non satisfaits par le rendement de leur directeur sportif en matière de dégraissage au mercato, les dirigeants de l’OM décidaient de ne pas prolonger l’aventure avec l’ancien gardien du FC Barcelone. AVB, après mûre réflexion, décidait finalement de rester fidèle à l’OM malgré sa déception.

Le Portugais regrette-t-il d'être resté au club ? « Non, pas du tout. Je pense que pour lui le problème, c’est que le prochain match c’est face à Porto, explique Zubizarreta à Téléfoot. Et c’est un match qui le touche. Ce n’est pas professionnel, c’est personnel. Il doit se mettre dans la tête qu’il doit aller à Porto pour gagner le match. C'est la première fois qu’il rentre chez lui et ça quelquefois, ce n’est pas facile. Mais je ne pense pas qu’il regrette d’être resté à Marseille. »