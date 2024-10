Paul Pogba à l’OM, pour ou contre ?

Notre question de la semaine porte sur la folle rumeur Paul Pogba, qui enflamme l’Olympique de Marseille (OM). Après avoir vu sa suspension pour dopage réduite de 4 ans à 18 mois, le Champion du Monde 2018 reprendra le football en mars prochain avec l’envie de revenir au top. Alors qu’il négocie sa séparation à l’amiable avec la Juventus de Turin, l’OM est l’un des premiers clubs cités pour le relancer. Mais est-ce réellement une bonne idée.

Un joueur qui était déjà sur le déclin avant sa suspension

Aussi surprenant que cela puisse paraître, notre spécialiste de l’OM Raphaël Nouet est plutôt contre l’idée de relancer Pogba. S’il estime le joueur qu’il a été, le plus Marseillais de nos journalistes estime que la « Pieuvre » était déjà sur le déclin avant sa suspension et risque de créer un problème de concurrence dans le cœur du jeu phocéen, qu’il estime suffisant en l’état.

Qui est Raphaël Nouet, notre spécialiste de l'OM ? Journaliste à But! depuis une époque où la majorité d'entre vous n'était pas née (on ne demande pas son âge à un vieux), il est tombé dans la marmite olympienne dès ses 10 ans, à l'époque bénie de Bernard Tapie. La défaite de Bari au terme de sa première saison de supporter l'a vacciné contre toutes les désillusions qui ont suivi, et dieu sait s'il y en a eues ! Né en territoire hostile (la banlieue parisienne), il assiste à la plupart des matches de l'OM dans la partie nord de la France et effectue au moins un pèlerinage au Vélodrome chaque année. N'a aucun problème à souhaiter le pire à tous les adversaires de son équipe préférée et embrasse avec grand plaisir son amie la mauvaise foi. Un Marseillais d'adoption, en somme...