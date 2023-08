PSG - Mercato : exit Mbappé, l’OM va mettre Paris au supplice !

Zapping But! Football Club OM : Rongier, Guendouzi, Gueye, Veretout… Qui sacrifier au milieu ?

Six. C’est le nombre de recrues qui ont déjà rejoint l’OM cet été : Ruben Blanco, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang. Selon L’Équipe, ce n’est pas fini puisque Pablo Longoria et Javier Ribalta espèrent encore recruter deux autres joueurs, un latéral polyvalent, capable de jouer des deux côtés, et peut-être un renfort offensif ; plutôt sur le côté gauche.

« Avec ces recrues, on peut rivaliser avec Paris »

Invité à donner son avis sur la qualité du recrutement opéré par l’OM cet été, Souleymane Diawara pense que le club phocéen pourra rivaliser avec le PSG la saison prochaine avec le possible départ de Kylian Mbappé cet été ! « Avec ces recrues, on peut rivaliser avec Paris, étant donné que Mbappé ne devrait plus être là, a-t-il souri dans L’Équipe. Je suis optimiste pour le championnat. Mais en C1, il faudra prendre les tours préliminaires au sérieux, car cette compétition est importante pour le public, la ville, les finances. »

