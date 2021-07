PSG - Mercato : Mbappé pas encore convaincu par le recrutement de folie de Leonardo ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Si le mercato de l’OM a pris feu cet été, que dire de celui du PSG ? Déjà riche des signatures de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, Téléfoot assure que la signature de Gianluigi Donnarumma sera entérinée dès la semaine prochaine. Les discussions avec Paul Pogba reprendront aussi le fil après son retour de vacances.

En plus de Sergio Ramos, le recrutement estival du PSG est donc plus que solide pour la saison prochaine. Reste le cas Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin 2022, l’attaquant de 22 ans attendait d’avoir des garanties sportives afin de décider de son avenir. Pour l’instant, il ne serait toujours pas convaincu !

« Il n’y a encore aucun accord entre Mbappé et le PSG pour une extension de bail, explique Fabrizio Romano de Sky Italia. Mbappé n’est pas ‘encore convaincu à 100%’ par le projet même s’il sait qu'il sera libre l’été prochain. » Son retour de vacances sera forcément scruté à la fin du mois de juillet.

