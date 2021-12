PSG, OM, Manchester United - Mercato : l’avenir de Pogba rejaillit à Marseille !

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

Hier, on a appris que Boubacar Kamara (22 ans) serait bien parti pour ne pas prolonger à l’OM et partir libre au prochain mercato estival. L’information s’est propagée comme une traînée de poudre avant qu’une autre ne vienne la confirmer. Non seulement Kamara n’a pas l’intention d’étirer son bail dans le cité phocéenne, mais il serait en plus la cible numéro 1 de Manchester United pour remplacer Paul Pogba !

« Son nom a encore gagné de sympathisants au sein de la direction sportive de Manchester United, assure le site espagnol Todo Fichajes. Ralf Rangnick aurait recommandé directement Kamara tant il apprécie la polyvalence du Français qui peut évoluer en défense centrale et en milieu défensif. Les discussions avec l’entourage du joueur de l’OM ont déjà démarré et ont gagné de la force pour une arrivée à Old Trafford l’été prochain. »

Spécialiste des transferts, Ekrem Konur confirme l’intérêt grandissant de MU pour le Minot. D’après le journaliste turc, l’OM lui a également offert un contrat de cinq ans récemment tandis que les Red Devils, Newcastle et Arsenal préparent leur offensive.