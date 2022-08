RC Lens - Mercato : Clauss a sondé Haise avant de partir à l'OM

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Après deux ans passés au RC Lens où il a gravit les échelons à vitesse V au point d'être appelé en équipe de France, Jonathan Clauss a fait le grand saut cet été en rejoignant l'Olympique de Marseille. Invité du journaliste de Canal+, Olivier Tallaron, dans son émission Signé Tallal, le piston droit français a eu au téléphone son ancien entraîneur chez les Sang et Or, Franck Haise, révélant qu'il l'avait sondé avant de partir à l'OM.

"Je lui en avais parlé avant de partir"

"Je suis super content de l’avoir au téléphone parce que c’est quelqu’un qui a beaucoup compté dans ma vie. Je lui en avais parlé avant de partir. Je voulais lui parler de mon choix avant de quitter Lens. Il y a des gens qui comptent dans votre vie à certains moments et coach Franck Haise m’a tellement apporté, bien plus peut-être que d’autres. Quand je suis arrivé, au bout de 3 mois il me parlait de l’Equipe de France. Moi, je croyais rêvé et en fait, il m’a dit pour y arriver il faut cette exigence, plus ça et ça… Merci coach pour tout encore une fois, c’était extraordinaire de bosser avec vous. Je vous porterai à vie dans mon cœur."

Fabien Chorlet

Rédacteur