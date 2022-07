RC Lens – Mercato : l'OM passe la vitesse supérieure pour Clauss !

Jonathan Clauss à l'OM, tiendrait-on l'un des feuilletons de l'été ? Alors qu'il se murmurait à la fin du week-end que le club phocéen laissait tomber la piste, des nouvelles en provenance d'Angleterre dont une toute autre version.

Selon le journaliste du Evening Standard Nizaar Kinsella, l'OM aurait en effet revu sa première proposition à la hausse et proposerait désormais 11 M€ au RC Lens. L'Atlético Madrid, MU et Chelsea lorgnent également le joueur mais l'OM ne s'y prendrait pas autrement pour griller cette grosse concurrence. A suivre...

Marseille have made an improved €11m offer for Lens's Jonathan Clauss now. This one could be accepted soon. https://t.co/i2dZZOMO3b