RC Lens - Mercato : l'OM peut dire adieu à Fofana en partie à cause de Tudor

Ces derniers jours, la rumeur d'une arrivée de Seko Fofana à l'Olympique de Marseille a refait surface. Mais selon les informations de Sébastien Denis, le milieu de terrain du RC Lens, qui serait hors de portée des finances olympiennes, ne devrait pas rallier la Canebière cet été.

"Fofana ne s'entend pas du tout avec Tudor"

"Pour l'OM et en dépit des dernières rumeurs, il est inaccessible pour l'OM aussi bien sur le salaire que sur l'indemnité de transfert. En plus, il ne s'entend pas du tout avec Igor Tudor qui était son coach à l'Udinese", a expliqué le journaliste de Foot Mercato sur son compte Twitter. À l'Udinese, l'international ivoirien (4 sélections) a été sous les ordres d'Igor Tudor à la fin de la saison 2017-2018 et de mars à novembre 2019. Si l'OM est hors course dans ce dossier, il reste désormais à savoir si Seko Fofana quittera ou non le RC Lens cet été.

RAS sur Paris qui fonce sur Renato Sanches. Pour l'OM et en dépit des dernières rumeurs, il est inaccessible pour l'OM aussi bien sur le salaire que sur l'indemnité de transfert. En plus, il s'entend pas du tout avec Tudor qui était son coach à l'Udinese... — Sébastien Denis (@sebnonda) July 26, 2022

Pour résumer L'Olympique de Marseille n'aurait pas les moyens de s'offrir le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, qui ne s'entendrait pas avec Igor Tudor, fraîchement à la tête de l'équipe marseillaise.

Fabien Chorlet

Rédacteur