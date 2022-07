RC Lens - Mercato : la visite médicale de Clauss à l'OM est programmée !

Le RC Lens et l'Olympique de Marseille auraient trouvés un accord pour le transfert de Jonathan Clauss pour une indemnité comprise entre 8 et 11 millions d'euros. Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, le piston droit français devrait passer ce mardi matin sa visite médicale avec l'OM avant de parapher son contrat avec son nouveau club.

Jonathan Clauss will undergo medical tests as new OM player in the morning. Full agreement completed after the opening bid made 10 days ago, Lens have accepted €8m fee. ⚪️🔵🤝 #OM



Manchester United links, wide of mark - he's joining OM. pic.twitter.com/3w4os5vvZN