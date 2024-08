OM Mercato : tous les chiffres du deal Wahi (RC Lens) dévoilés !

Elye Wahi n'aurait jamais été aussi proche de rejoindre l'Olympique de Marseille. D'après L'Équipe, le club phocéen aurait même déjà trouvé un accord avec le RC Lens pour le transfert de l'ancien Montpelliérain à hauteur de 25 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus.

De son côté, Foot Mercato n'annonce pas encore un accord mais un deal quasiment bouclé entre le club artésien et le club phocéen. Concernant les chiffres, il s'agirait bien d'un transfert de 25 millions d'euros plus des bonus divisés ainsi : 1 million d'euros facilement atteignables et 4 millions d'euros difficilement atteignables. Le RC Lens aurait également réussi à intégrer à ce deal un pourcentage sur la plus value en cas de future vente.

