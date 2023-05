RC Lens - OM : avant le duel, bonne nouvelle dans un dossier chaud du mercato

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Le propos est clair. Et laisse, au fond, assez peu de doutes sur son choix dans quelques semaines. Brillant tout au long de la saison avec le SC Bastia, Kevin Van den Kerkhof ne devrait pas rester en Ligue 2 une saison de plus. Surtout que des clubs plus huppés s'intéressent à lui. On parle notamment de l'OM et du RC Lens.

Dans les colonnes de Corse-Matin, l'Algérien s'est voulu assez clair sur la suite de sa carrière. "Je vais être transparent, je sais que des clubs me regardent et suivent mes performances. Pour l‘instant, je ne me prends pas la tête et je reste pleinement concentré sur le Sporting. On verra bien ce qu’il se passe en fin de saison. J’ai 27 ans, si une offre se présente, on y réfléchira avec le club, à mon âge, je ne peux peut-être pas laisser passer le train."