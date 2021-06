RC Lens, OM – Mercato : le dossier Gradit tranché par le RC Strasbourg ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face à l'AS Monaco

Si le Mercato n'ouvre officiellement ses portes que le 9 juin, Pablo Longoria est déjà déchaîné du côté de l'OM. Outre ses discussions prioritaires sur les renforts potentiels (Gerson, Guendouzi) et les négociations sur des joueurs qu'il souhaite garder (Balerdi, Lirola), l'Espagnol invite ses équipes à se renseigner sur des pistes secondaires.

Caci, la polyvalence à petit prix

D'après Foot Mercato, c'est ce que l'OM a fait du côté du RC Lens au sujet de Jonathan Gradit et plus récemment du RC Strasbourg concernant Anthony Caci (23 ans). Nouvel homme fort de la cellule de recrutement olympienne, Matthieu Louis-Jean se serait rencardé sur les modalités de signature du défenseur alsacien en fin de contrat en 2022.

Sortant d'une belle saison (33 apparitions, 2 passes décisives) où il a été baladé sur tout le front de la défense, le natif de Forbach peut à la fois combler les postes de latéraux (gauche et droite) mais également d'axial. Une polyvalence à coût réduit (entre 4 et 5 M€) qui peut séduire Marseille même si l'agent du joueur a préféré ne pas trop en dire : « Il reste un an de contrat à Anthony dans le club qui l'a vu grandir. Aujourd'hui, il est strasbourgeois », a fait savoir le conseiller de Caci.