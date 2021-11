RC Lens, OM - Mercato : Medina courtisé, Longoria se frotte déjà les mains

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Le RC Lens peut s’attendre à quelques offensives de taille au mercato. En plus de Seko Fofana et Cheick Doucouré - les deux Sang et Or les plus convoités - le club artésien sait que Facundo Medina (22 ans) reste également dans le viseur de plusieurs clubs européens malgré sa première partie de saison en dents de scie.

Selon MSV Foot, le Spartak Moscou serait notamment intéressé par le profil du polyvalent défenseur argentin, qui peut évoluer dans le couloir gauche ou dans l’axe. « Les dirigeants du Spartak Moscou étaient présents à Bollaert afin de suivre la prestation de Facundo Medina. Le club moscovite aimerait faire de l’international argentin le successeur de Samuel Gigot en fin de contrat. »

Par ricochet, l'intérêt du club russe pour Medina pourrait annoncer une bonne nouvelle pour l’OM... sur les rangs de ce même Gigot (28 ans) en vue du mercato. La rumeur a été éventée le mois dernier par ce même compte Twitter, bien renseigné sur les transferts en Ligue 1.

