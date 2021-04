RC Strasbourg - Mercato : Simakan allume l’OM !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Mohamed Simakan (20 ans) fait partie des révélations de Ligue 1. Lancé depuis la saison dernière par Thierry Laurey, le défenseur du RC Strasbourg ne fera pas de vieux os en France puisqu’il rejoindra le RB Leipzig au mercato.

Si le futur de Simakan semble donc cousu de fil doré, son passé est remonté à la surface, lui qui est passé par le centre de formation de l’OM dans son plus jeune âge. L'intéressé garde un souvenir amer de cette période, où le club phocéen est clairement passé à côté de son potentiel.

« J’étais vraiment supporter de l’OM. Maintenant, ça s’est calmé »

« On sait qu’en fin de saison, lorsqu’on est en pré-formation, c’est soit tu passes aspirant, soit on te propose un amateur. Sur ce sujet, on n’est pas tombés d’accord, a-t-il soufflé au micro de Canal+. Après, c’était un choix qui était quand même assez dur à prendre. Je suis enfant de Marseille, je suis né là-bas. Il y a quelques années, j’étais vraiment supporter de l’OM. Maintenant, ça s’est calmé. Franchement, c’est un club qui reste dans mon cœur. Je leur souhaite le meilleur. »