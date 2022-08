Real Madrid, OM, PSG - Mercato : Cristiano Ronaldo vide son sac et promet des révélations

Il ne faut pas venir chatouiller Cristiano Ronaldo. À 37 ans, l’attaquant portugais de Manchester United sait en effet sortir du silence quand il l’estime nécessaire, notamment quand il s’agit de rétablir certaines vérités autour de son avenir personnel.

C’est ainsi exactement ce que l’ancien crack du Real Madrid a fait, sur Instagram, après les innombrables rumeurs circulant sur son dos au mercato estival. Et la réponse de CR7 a été plus que limpide.

« Vous saurez la vérité quand je donnerai une interview dans quelques semaines. Les médias ne font que mentir. J’ai un carnet de notes et lors des derniers mois, ils n’ont eu bon qu’à cinq reprises sur les cent informations qu’ils ont données, donc imaginez comment ça se passe », a-t-il déclaré.

