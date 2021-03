OM - Mercato : Sampaoli lance un message à Longoria

Zapping But! Football Club OM : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Marseillais

La transformation est totale ! Amorphe, et sans idées, Cuisance s'est montré décisif pour les deux premiers matches de Jorge Sampaoli. En sortie de banc, le milieu relayeur prêté par le Bayern Munich connaît une renaissance depuis la venue de l'Argentin. Sur les deux derniers matches, il a inscrit deux réalisations. À chaque fois, l'international Espoir français a été servi par Luis Henrique. Une belle complémentarité qui a plu au disciple de Bielsa.

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a mis en avant l'investissement de ses deux remplaçants : "Quand Brest égalise, on passe en 4-2-3-1 avec Payet au centre et Luis Henrique ailier gauche. Concernant ces deux joueurs (Luis Henrique et Cuisance) qui ont été décisifs, ce sont des jeunes joueurs qui commencent à peine à se familiariser avec ce que l’on demande donc nous sommes vraiment contents. L’avantage qualitatif qu’ils ont donné à l’équipe avec leurs entrées nous a permis d’avoir deux victoires en deux matches aujourd’hui."

En manque de temps de jeu chez l'ogre bavarois, Cuisance avait fait le choix de rejoindre l'OM pour engranger du temps de jeu. Pas en odeur de sainteté sous Villas-Boas, l'Alsacien d'origine retrouve un beau niveau. Avec une offre d'achat à 18 millions d'euros, les Olympiens pourraient se faire une belle folie. S'il continue sur sa lancée, Cuisance pourrait convaincre Sampaoli et Longoria, le président et seul décideur !

