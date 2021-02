OM – Mercato : Sampaoli n’est qu’un plan B !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Pour remplacer André Villas-Boas, mis à pied après avoir critiqué sa direction, Pablo Longoria a finalisé la venue de Jorge Sampaoli. L’actuel entraîneur de l’Atlético Mineiro va s’engager deux ans et demi avec le club olympien.

Mais, selon Fabrizio Romano, l’Argentin n’était pas la priorité de l’OM. Il y a deux semaines, Maurizio Sarri, ex-coach de Chelsea et de la Juventus Turin, a refusé une offre marseillaise. L’essentiel est ailleurs désormais… l’OM va pouvoir construire pour l’avenir avec un des disciples de Bielsa.

Confirmed. Jorge Sampaoli is set to sign his contract as new Olympique Marseille manager until June 2023. Last details to be sorted then it’s gonna be announced. Maurizio Sarri turned down OM bid two weeks ago. 🔵 #OM #Sampaoli