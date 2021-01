Stade de Reims - Mercato : l’OM n’est pas encore largué pour Boulaye Dia

Zapping But! Football Club OM : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Marseillais

Milik or not Milik ? L'OM veut se renforcer en attaque et est passé à l'attaque pour enrôler l'attaquant polonais de Naples, en fin de contrat. Mais un autre buteur est sur les tablettes phocéennes depuis l'été dernier en la personne de Boulaye Dia. Dans l'émission Top of the Foot, sur RMC, Dia avait exprimé certains regrets de ne pas avoir rejoint l'OM. Et alors que des discussions sont en cours avec West Ham, son transfert vers l'actuel 10e de Premier League est encore loin d'être réglé...

« Quelques clubs sont sortis dans la presse. C'est vrai qu'il y a des pistes, des clubs intéressés. Mais pour l'instant, ils sont juste intéressés », a confié l'attaquant. Reims n'a pas encore reçu d'offre, ce qui laisse donc encore un espoir à l'OM d'enrôler le co-meilleur buteur de L1 (12 buts).

