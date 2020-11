Stade de Reims - Mercato : l’OM retentera Dia cet hiver, l’Angleterre arrive en force !

Boulaye Dia a son bon de sortie pour cet hiver. Jean-Pierre Caillot a expliqué pas plus tard qu’hiver que son jeune attaquant (24 ans) ne serait pas retenu en cas d’offre satisfaisante pour toutes les parties. L’OM pourrait ainsi se pencher de nouveau sur son cas en janvier 2021 mais la concurrence s’annonce déjà féroce.

Newcaslte et Brighton suivent aussi Dia

Selon les informations relayées par The Chronicle, les performances de l’ancie buteur de Jura Sud ne sont en effet pas passées inaperçues à l'étranger, et notamment en Angleterre, où Newcaslte et Brighton, respectivement 13e et 16e de Premier League, se penchent sur son profil. Le média britannique précise que l’OM reviendra bien à la charge cet hiver. Reste à savoir avec quels moyens.