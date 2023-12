Stade Rennais - Mercato : Désiré Doué envoyé à l'OM, Julien Stéphan s'agace !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Désiré Doué, qui est l'un des plus grands espoirs du Stade Rennais, ne joue quasiment plus depuis l'arrivée de Julien Stéphan sur le banc rennais et doit se contenter de bout de matchs quand il n’est pas envoyé en tribune ou avec la réserve. Face à cette situation, nos confrères de Foot Mercato croient savoir que le jeune milieu offensif français songerait à quitter le club breton, et ce dès le mercato hivernal.

L'OM s'est renseigné pour Doué mais...

Depuis ces révélations, de nombreux internautes, dont l'insider Marwan Belkacem, estiment que l'Olympique de Marseille devrait se positionner sur Désiré Doué. Mais d'après les informations du compte Twitter La Minute OM, les dirigeants marseillais ne seraient pas intéressés par le joueur de 18 ans, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Rennes et estimé à 15 millions d'euros par le site Transfermarkt. "Je me suis renseigné par curiosité, ils ne sont pas intéressés", a fait savoir le suiveur de l'OM.

Stéphan agacé par l'entourage du joueur ?

Du côté de Julien Stéphan, on n'apprécie pas franchement que l'entourage de Désiré Doué parle à la presse maintenant et on le fait savoir en conférence de presse. « Les rumeurs sur Désiré Doué ? Je dis que ce n’est pas bon parce que les choix je les ferai toujours en mon âme et conscience. Ce n’est jamais dicté par ce qui peut se dire ou par ce qui peut s’écrire. Je vais rester très loin de tout ça », s’est agacé le coach rennais avant de poursuivre : « Quel que soit le choix qui sera fait pour mercredi sur qui joue, qui rentre ou qui ne joue pas… Cela ne sera pas dicté par ça. Il ne faudra pas que cela soit interprété comme tel sinon c’est trop facile. C’est un joueur sur lequel je compte ».

