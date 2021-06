Stade Rennais - Mercato : Nzonzi déjà bazardé par Mourinho, une bonne nouvelle pour l’OM ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Le dossier Mattéo Guendouzi a subi un ralentissement à l’OM. Prêté par Arsenal au Hertha Berlin, le milieu des Gunners se serait déjà entendu avec les dirigeants du club phocéen avant que Benfica ne vienne s’immiscer dans les discussions. Hier, O Jogo a fait savoir que Jorge Jesus était à la recherche d’un milieu polyvalent pour renforcer son entrejeu et qu'il aurait jeté son dévolu sur le joueur d’Arsenal.

Le quotidien portugais indiquait également que les négociations avec Benfica sont plus avantageuses qu'avec l'OM. En parallèle, le club portugais vient de pleinement relancer Steven Nzonzi ! « Il quittera la Roma cet été. Mourinho ne compte pas sur lui, assure Nicolo Schira. Benfica est toujours intéressé et a démarré les négociations autour d’un contrat jusqu’en 2023. »

Pour mémoire, le club lusitanien avait ciblé Nzonzi bien avant l’apparition de la piste Guendouzi, cet intérêt ayant repris corps depuis son départ annoncé du Stade Rennais. Et puisqu’il y a fort à parier que Benfica ne pourra pas s'aligner pour recruter les deux milieux cet été, il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’OM avec le Gunner.

Steven #Nzonzi will leave #ASRoma this summer. #Benfica are still interested in the french midfielder. Talks ongoing for a contract until 2023. #transfers https://t.co/PW9iNG1Lg5