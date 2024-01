Stade Rennais Mercato : Stéphan voulait un joueur de l’OM en échange de Truffert

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Depuis plusieurs jours, l'Olympique de Marseille tente d'arracher Adrien Truffert du Stade Rennais. Mais le dossier est complexe pour le club phocéen, étant donné que Rennes réclamerait environ 25 millions d'euros pour laisser partir son joueur cet hiver.

Stéphan voulait inclure Sarr dans le deal Truffert

Au début des négociations entre les deux clubs, un échange entre Adrien Truffert et Ismaïla Sarr aurait été évoqué, si l'on en croit les informations de la Tribune Olympienne, afin de faire baisser le prix pour l'OM. Un échange voulu notamment par l'entraîneur rennais, Julien Stéphan. Mais cette option ne serait plus sur la table et Ismaïla Sarr, déjà passé au Stade Rennais de 2017 à 2019, ne devrait donc pas faire son retour en Bretagne lors de ce mercato hivernal.

Au tout départ ca pouvait être une idée à la fois de l'OM et de Stephan. Maintenant je pense que Sarr rajouterai du complexe à un dossier qui est déjà assez complexe comme cela ^^ — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) January 19, 2024

