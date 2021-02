OM – Mercato : une pépite de L2 répond à l’intérêt marseillais

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Avant de finaliser la venue de Ntcham, qui a causé par un jeu de ricochet le départ d’André Villas-Boas, l’OM a sondé plusieurs milieux de terrain. Parmi les cibles, Amine Adli figurait en bonne position dans les petits papiers de Pablo Longoria.

À 20 ans, le Pitchoun du Téfécé explose au sein de son club formateur. Auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 22 apparitions de Ligue 2, Amine Adli participe grandement à la belle saison des Violets, qui espèrent renouer avec la Ligue 1.

Adli n'a pas flanché

Les ambitions du club de la Ville Rose ont poussé les dirigeants à refuser les avances de l’OM concernant Adli. Interrogé en conférence de presse, hier, l’intéressé a répondu avec honnêteté à l’intérêt marseillais : « C'était nouveau pour moi d’être sollicité, mais avec mes agents et ma famille, on a bien géré ça. J’ai gardé la tête froide. Ce n’était pas une situation difficile à vivre parce que je connaissais mon choix, qui était de rester. Et c'est ce qui s'est passé. Tout d’abord on est flatté, parce que c’est l’Olympique de Marseille. On se dit que ce qu’on réalise, ça doit être pas mal. Mais il faut garder la tête froide et concentrée sur les objectifs du club. » Sous contrat jusqu’en 2022, Adli devra faire un choix crucial pour la suite de sa carrière l’été prochain.