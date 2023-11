ASSE : le Paris FC frappe un immense coup avant les Verts

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

À quelques encablures d’affronter l’ASSE à Geoffroy-Guichard (15h), le Paris FC a frappé un grand coup médiatique. Samedi prochain, pour la réception de Bastia, comptant pour la 14e journée de Ligue 2, les spectateurs ne devront en effet pas sortir un centime aux guichets du stade Charléty pour acheter une place. Ils se verront plutôt remettre un ticket d’entrée gratuit, comme ceux qui seront disponibles en ligne sur le site du club. Dans un communiqué, le club parisien a annoncé la gratuité totale des places à domicile, pour les matches de son équipe de Ligue 2 et ceux de la D1 féminine.

« La perte en billetterie sera totalement compensée »

« En cours de saison dernière, nous avons pensé à ce projet, confirme à L’Équipe le président Pierre Ferracci. Le football est devenu trop cher pour beaucoup de gens. Bien sûr, on avait, comme d’autres, fait des opérations avec des billets à 1€ ou 2€ mais nous voulions aller plus loin. Aujourd’hui, les plus modestes se privent de tout avec l’inflation. Le foot pro doit devenir un bien commun. Aujourd’hui, la perte en billetterie sera totalement compensée. Aucun souci. Je pense même que vu l’enthousiasme de ceux qui nous soutiennent et de ceux qui veulent nous rejoindre, on sera même en excédent. »

