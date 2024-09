OM, Stade Rennais, RC Lens, LOSC Mercato : Maxime Lopez justifie son choix Paris FC et lâche une bombe

À la surprise générale, Maxime Lopez a décidé de rejoindre son frère, Julien, cet été au Paris FC, qui évolue en Ligue 2. Présent ce jeudi soir sur le plateau de l'émission Génération After sur les ondes de RMC Sport, le milieu offensif français, annoncé également dans le viseur du Stade Rennais, du RC Lens ou encore du LOSC durant l'été, a expliqué les raisons de ce surprenant choix.

"C’est un choix surprenant car l’année dernière j’ai fait une finale de Ligue Europa Conférence avec la Fio et deux mois et demi après je signe au Paris FC. Il ne faut pas se mentir, être honnête. J’ai eu un mercato compliqué car la saison dernière a été compliquée. Je n’ai pas eu tant de propositions. Les derniers jours (du mercato), des clubs de Ligue 1 sont venus mais j’avais fait mon choix. Je n’avais surtout pas envie d’aller à Sassuolo. Ils avaient (par le passé) bloqué un transfert à Brighton, ils étaient en Serie B. (...) Il y a un projet ambitieux au PFC. Ils m’ont respecté dans les discussions. Même mon frère (Julien) avait du mal à y croire. C’est moi qui ai envoyé un message à Pierre Ferracci sur le ton de la rigolade avec une photo avec mon frère en disant que c’était le prochain duo Lopez au PFC. Le truc a pris. J’ai eu la possibilité de sortir libre car il je n’avais plus qu’un an de contrat. (...) Bien sûr, tu prends un mur mais dans la vie il faut faire des choix. Des fois, il faut reculer pour mieux sauter."

"Si De Zerbi avait pu me faire venir à l'OM, bien sûr que j'y serais allé !"

Maxime Lopez a, par ailleurs, confirmé avoir discuté cet été avec le nouvel entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, et a avoué qu'il aurait voulu faire son retour au sein de son club formateur. "On a eu des discussions cet été. Je lui ai envoyé un message pour le féliciter. Je savais qu’il aimait Marseille, ces ambiances. Il avait vraiment envie un jour d’entraîner un club de ce standing, avec cette pression. S'il avait pu me faire venir, bien sûr que j'y serais allé !", a lâché l'ancien minot de l'OM.

