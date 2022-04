Pierre Ménès cartonne Nice, Strasbourg scrute à Clermont, Lens lésé à Paris ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

OGC Nice : Ménès cartonne les Aiglons

L’OGC Nice a retrouvé le chemin de la victoire lors de la réception du FC Lorient dimanche (2-1). Un match remporté dans la difficulté par les Aiglons qui ont longtemps été mis à mal par un bloc bas de la défense lorientaise. Sur son blog, Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots : « Un match à nouveau très décevant de la part des Niçois, qui ne produisent rien et jouent sans enthousiasme. Ce n’est pas bon du tout et ils s’en sont sortis mais dans l’ensemble, ce n’était vraiment pas brillant. Ces Aiglons en perte de vitesse ne sortent pas rassurés de ce succès loin d’être convaincant. »

RC Lens : sans ses supporters à Paris ?

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour les supporters du RC Lens. Déjà interdits de déplacement au Stade Pierre-Mauro, les fans des Sang et Or se dirigent vers une décision similaire de la Préfecture de Police de Paris concernant la rencontre au Parc des Princes face au PSG dans quatre jours. Un choix fortement critiqué par le club artésien, qui a publié un communiqué dans lequel il alarme sur « un dangereux glissement et une systématisation incompréhensible de ces mesures, alors qu'aucun incident n'a été observé cette saison sur l'ensemble des déplacements du public lensois. »

AS Monaco : la Juve piste Badiashile

Si Aurélien Tchouaméni est déjà dans les radars de plusieurs grands clubs européens, le milieu international tricolore n’est pas le seul Monégasque à attirer les regards extérieurs. Selon Nicolo Schira, Benoît Badiashile est également dans le viseur du RB Leipzig, de la Juventus Turin, West Ham et Newcastle ! Ces différents clubs auraient même déjà manifesté leurs intérêts respectifs auprès du défenseur central.

RC Strasbourg : N’Simba dans le viseur

Alors que Thomas Delaine devrait bel et bien s’engager avec le RC Strasbourg au mercato estival, en provenance du FC Metz, le club alsacien lorgne également un latéral gauche. Selon Mohamed Toubache-Ter, Loïc Désiré aurait un certain Vital N’Simba (28 ans) sur ses tablettes. Le Montpellier HSC est également intéressé par le défenseur de Clermont, qui arrive en fin de contrat en juin.

Strasbourg & Montpellier lorgnent Vital N'Simba, latéral gauche clermontois… actuellement en FDC.



PS: oui Strasbourg vient de faire signer Delaine mais c’est pour remplacer Caci. #CF63 #RCSA #MHSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 18, 2022

