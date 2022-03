Sur quelle chaîne suivre Leicester - Rennes

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

La rencontre Leicester - Rennes se déroule aujourd'hui. Un match comptant pour les huitièmes de finale aller de Ligue Europa Conference qui sera diffusé en direct sur la chaîne RMC Sport 1 dès 21 heures. Compositions d'équipe, résultats, décryptages, réactions... Tout le reste sera à suivre sur But Football Club.