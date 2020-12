PSG : blessés, relâchement, avenir en Ligue des Champions, Thomas Tuchel répond à tout

Un exercice obligé et attendu. Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, était il y a quelques minutes face aux médias, à la veille de la rencontre de Ligue des Champions face à l'Istanbul Basaksehir. L'occasion, pour lui, de notamment donner des nouvelles de l'infirmerie et de rappeler à quel point la victoire était impérative en vue de la qualification (un nul pourrait suffire). On sait déjà que Icardi, Sarabia et Bernat seront absents pour le match au Parc des Princes. Julian Draxler devrait en revanche effectuer son retour.

"Pour éviter tout relâchement ? Les joueurs savent ce que l'on a fait pour en arriver là. J'ai confiance quant au fait que tout le monde a conscience de l'enjeu. Pas besoin de modifier le discours ou de le répéter. C'est une troisième finale, il nous faut la gagner. On va attendre l'entraînement du jour et voir qui sera titulaire au départ pour demain. Je ne suis pas encore certain de mon onze de départ."

"Le premier objectif, c'est de gagner. On ne pense pas à autre chose. La première place du groupe ? Oui car c'est la possibilité d'avoir un 8e de finale avec un match retour à la maison. Après, ce sera un autre match et de toute façon il sera serré, que l'on termine 1er ou second du groupe. Pensons surtout à Istanbul, on verra ensuite le tirage. On devra être à 100% demain. Vraiment. Les matches faciles, ça n'existe pas."