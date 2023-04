PSG : choqué, Daniel Riolo dénonce un scandale monumental au club !

Zapping But! Football Club PSG : Paris en danger dans la course au titre ?

Les sujets de tension sont nombreux entre le PSG et ses supporters. Il y a d'abord les résultats décevants sur la scène européenne depuis deux ans. L'impression aussi que les stars font ce qu'elles veulent, qu'elles ne respectent pas le club. Et puis, il y a bien évidemment le possible déménagement, la Mairie de Paris refusant de négocier la vente du Parc des Princes. Et enfin l'aseptisation du stade du club de la capitale, où le prix des places a fait fuir les supporters historiques. Bref, beaucoup de tensions. Et le club n'a rien trouvé de mieux que d'en ajouter une nouvelle !

Pas de nouveau kop en Boulogne

En effet, la direction parisienne a envoyé un courrier à plusieurs membres du Fan Club officiel pour leur rappeler qu'il leur était interdit de créer un kop en tribune Boulogne. On peut lire dedans que se mettre debout, échanger sa place avec d'autres personnes pour se regrouper, apporter des tambours et même s'habiller intégralement en noir n'est pas accepté. Et peut donc conduire à un retrait des places !

« On leur dit 'tu ne bouges pas, tu ne te lèves pas'... mais c'est un scandale monumental, a dénoncé le polémiste hier soir au micro de RMC Sport. Si je suis membre du CUP, je m'élève, on ne peut pas supporter qu'on dise à des supporters comment se tenir dans un stade, c'est une honte absolue ! »

🗣️💬 @DanielRiolo : "On leur dit 'tu ne bouges pas, tu ne te lèves pas'... mais c'est un scandale monumental. Si je suis membre du CUP, je m'élève, on ne peut pas supporter qu'on dise à des supporters comment se tenir dans un stade, c'est une honte absolue !" pic.twitter.com/RtrpNBNfbu — After Foot RMC (@AfterRMC) April 18, 2023

