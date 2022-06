PSG : le futur onze de Galtier prend forme, Messi l’influence déjà !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Un accord entre le PSG et l’OGC Nice aurait été trouvé pour la venue de Cristophe Galtier dans la capitale dans les prochains jours, a annoncé Le Parisien. Le technicien français devrait donc logiquement devenir le nouvel entraîneur du PSG, pour succéder à Mauricio Pochettino, même si rien n'est encore signé. Et qui dit nouveau défi pour Galtier, pourrait aussi dire nouvelles façons de faire.

Selon L’Équipe, Christophe Galtier aurait la volonté de faire jouer l’équipe du PSG dans un système à trois défenseurs centraux, alors que le club parisien serait en pleines négociations pour signer Milan Skriniar en provenance de l’Inter Milan. Un choix tactique qui serait une révolution pour Galtier, qui était fidèle à son 4-4-2 à l’OGC Nice et au LOSC ces dernières saisons.

Toujours d’après le quotidien sportif, le technicien marseillais considérerait qu’il serait plus difficile de maximiser le potentiel de Lionel Messi en 4-4-2 et que la défense à trois lui conviendrait mieux. C’est sa réflexion à ce jour, elle peut évidemment, une fois son effectif constitué, évoluer. La tendance actuelle serait donc à ce que Marquinhos, Presnel Kimpembe et Skriniar soient tous les trois titulaires derrière... tout en sachant que Sergio Ramos devrait bel et bien rester à Paris, selon les dernières rumeurs.

🔴🔵 Voici à quoi pourrait ressembler le nouveau PSG version Luis Campos qui souhaite que l’équipe joue en 3-5-2 ! (@Santi_J_FM)



Votre avis ? 🤔 #PSG pic.twitter.com/9bdM7HWkd2 — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 20, 2022

Pour résumer Proche de devenir le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier pourrait décider d’utiliser un système à trois défenseurs centraux pour faire jouer son équipe. Habitué au 4-4-2, il pourrait sortir de son confort habituel.

Adrien Deschepper

Rédacteur