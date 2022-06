PSG - Mercato : Campos a déjà deux noms pour remplacer Neymar, un retour au Brésil évoqué !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Le Parisien consacre un long article à l'avenir de Neymar, en annonçant qu'il s'agira du feuilleton de l'été. D'ailleurs, cela a déjà commencé, avec des rebondissements quotidiens. Il a d'abord été question de la volonté du PSG de voir le Brésilien partir, puis la révélation de sa prolongation automatique d'un an au 1er juillet, l'intérêt de Chelsea, son père qui assure qu'il sera encore parisien en 2022-23...

Le président de Santos parle ouvertement d'un retour de Neymar

Mais ce jeudi, donc, Le Parisien est catégorique : Neymar et le PSG veulent divorcer. L'attaquant aurait compris qu'il serait mieux ailleurs, Paris n'ayant plus l'intention de tolérer son hygiène de vie très limite ainsi qu'un comportement parasite pour le vestiaire. Place maintenant aux négociations, qui s'annoncent très compliquées car, comme toutes les stars parisiennes, il y a ce que le PSG lui verse mais également ce que les entreprises qataries lui donnent. Il va donc falloir se mettre d'accord sur une indemnité qui satisfasse toutes les parties, le club ayant « déjà coché deux noms en attaque » pour lui succéder.

Pour ce qui est de sa future destination, Chelsea demeure le club le plus intéressé. L'indemnité ne devrait pas être un problème car Paris ne se montrera pas trop gourmand. Cependant, la grosse cote pourrait venir du club formateur du Ney, Santos ! Le président du Peixe, Andres Rueda, a déclaré hier soir : "J'ai reçu des centaines de messages me parlant de Neymar. Je serais fou de ne rien tenter. Mais il y a des choses au sein du conseil dont on ne peut pas parler. C'est stratégique". Il y a quelques mois, l'attaquant avait évoqué la possibilité de rentrer au pays, pour reprendre goût au football de son enfance. Chiche ?

Mercato : le PSG et Neymar préparent leur divorce

Pour résumer Neymar aurait compris le message du PSG : il sait que son aventure dans la capitale arrive à son terme et aurait fait savoir qu'il était prêt à aller voir ailleurs. Mais à ses conditions et cela risque de conduire au feuilleton de l'été.

