PSG : Neymar, Mbappé, le Parc, le mercato, Pochettino s'épanche

Quelques heures après sa première sortie sur le banc de touche du PSG, face à l'ASSE (1-1), Mauricio Pochettino était à l'instant face aux médias avant d'affronter le Stade Brestois, demain samedi, 21 heures, au Parc des Princes. L'occasion pour lui de faire le point sur son effectif et de dire ce qu'il attendait de ses joueurs, dont certains ont été en-dessous de leur niveau habituel dans le Forez.

"Je suis très satisfait depuis mon arrivée de voir ce que les joueurs font. En ce moment, on se doit surtout de récupérer plusieurs blessés pour ensuite travailler certains points sur lesquels on doit en effet progresser. Déjà, on va récupérer pour Brest Mauro Icardi, Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa. Vu ce qu'il se passe avec les blessés depuis des mois, on se doit de comprendre et d'écouter. Donc, on s'adapte aux circonstances et tenter d'améliorer le potentiel physique de certains joueurs. Neymar ? Il va être évalué aujourd'hui. On saura pour la suite. Il y a un suivi qui est fait à son sujet depuis plusieurs jours. Mais on ne va pas donner de date officielle de retour."

Pochettino est ensuite revenu sur ses retrouvailles, demain, avec le Parc des Princes, stade qui sera toutefois vidé de son public pour cause de coronavirus. "Ce sera une joie de revoir le Parc. Un moment très spécial pour moi, bien que les supporters ne soient pas présents. Mais il y a une telle ambiance d'habitude..."

Autre sujet d'actualité, notamment depuis son petit match face aux Verts, la forme de Kylian Mbappé. Pochettino se veut très clair et évacue toute méforme passagère. "Il a un très bon état d'esprit, offre beaucoup de disponibilité. On veut qu'il prenne du plaisir, qu'il continue d'enchaîner les performances. Ce n'est que ça que l'on souhaite. Ici, notre objectif, c'est de gagner et c'est l'objectif de tous. Mais encore une fois, je suis très content de tout le monde, de ce que je vois."

Est enfin venu le dossier Mercato. Et Pochettino n'avait aucune annonce fracassante à faire. "On va gérer tout ça en interne. Le Mercato, c'est un dossier de plus à gérer. Mais on se soit aussi de trouver des solutions. Le tout sera fait en interne et que en interne."